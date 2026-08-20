Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Montana Aerospace-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.08.2025 wurde das Montana Aerospace-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Montana Aerospace-Papier an diesem Tag bei 25,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Montana Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 391,389 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Aktien wären am 19.08.2026 10 195,69 CHF wert, da der Schlussstand 26,05 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,96 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers belief sich damals auf 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Montana Aerospace

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Montana Aerospace 25,60 -6,57% Montana Aerospace

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen