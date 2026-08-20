Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Lukrativer Montana Aerospace-Einstieg?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 20.08.2025 wurde das Montana Aerospace-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Montana Aerospace-Papier an diesem Tag bei 25,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Montana Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 391,389 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Aktien wären am 19.08.2026 10 195,69 CHF wert, da der Schlussstand 26,05 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,96 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers belief sich damals auf 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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