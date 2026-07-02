Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Montana Aerospace-Anlage? 02.07.2026 10:03:41

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Montana Aerospace-Anteile 14,44 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 69,252 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Papiere wären am 01.07.2026 1 502,77 CHF wert, da der Schlussstand 21,70 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,28 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Montana Aerospace zuletzt 1,33 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Montana Aerospace-Anteils fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten