SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Montana Aerospace-Anteile 14,44 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 69,252 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Montana Aerospace-Papiere wären am 01.07.2026 1 502,77 CHF wert, da der Schlussstand 21,70 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,28 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Montana Aerospace zuletzt 1,33 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Montana Aerospace-Anteils fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at