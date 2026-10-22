Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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Rentabler Montana Aerospace-Einstieg? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Montana Aerospace eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.10.2023 wurde das Montana Aerospace-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Montana Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 984,252 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 23 326,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 133,27 Prozent vermehrt.

Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1,48 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Den ersten Handelstag begann das Montana Aerospace-Papier bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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