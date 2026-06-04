Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Rentables Montana Aerospace-Investment?
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Montana Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,143 Montana Aerospace-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 21,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,79 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 151,79 CHF, was einer positiven Performance von 51,79 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Montana Aerospace eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF. Das Montana Aerospace-IPO fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Montana Aerospace-Anteils bei 29,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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