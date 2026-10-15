SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Montana Aerospace gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Montana Aerospace-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Montana Aerospace-Aktie bei 26,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 38,168 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 896,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Montana Aerospace einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF. Das Montana Aerospace-IPO fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie belief sich damals auf 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at