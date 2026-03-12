Montana Aerospace Aktie

Profitabler Montana Aerospace-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Montana Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Montana Aerospace-Anteile 16,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,024 Montana Aerospace-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (29,70 CHF), wäre die Investition nun 178,92 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,92 Prozent angewachsen.

Der Montana Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 1,86 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Papiere fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

