SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Montana Aerospace-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Montana Aerospace-Papier an diesem Tag 27,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 36,496 Montana Aerospace-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 832,12 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 22.07.2026 auf 22,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,79 Prozent eingebüßt.

Montana Aerospace erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Papiere an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der erste festgestellte Kurs eines Montana Aerospace-Anteils lag damals bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at