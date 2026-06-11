Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 36,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 27,778 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 577,78 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 10.06.2026 auf 20,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Papiere an der Börse SWX war der 12.05.2021. Zum Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten