Investoren, die vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Montana Aerospace-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,680 Montana Aerospace-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 686,27 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 25.11.2026 auf 21,00 CHF belief. Mit einer Performance von -31,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1,32 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at