Montana Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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Performance im Blick 25.06.2026 10:04:10

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Montana Aerospace-Papier statt. Der Schlusskurs der Montana Aerospace-Anteile betrug an diesem Tag 25,15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,976 Montana Aerospace-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,31 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 24.06.2026 auf 20,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 17,69 Prozent verkleinert.

Montana Aerospace war somit zuletzt am Markt 1,30 Mrd. CHF wert. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Montana Aerospace-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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