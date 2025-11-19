SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,92 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,083 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 822,92 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 18.11.2025 auf 15,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 722,92 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 316,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at