Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Rentable Newron PharmaceuticalsAz-Investition?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,11 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 14,065 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,87 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 244,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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