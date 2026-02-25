SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hat, hat nun 98,039 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 852,94 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 85,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 372,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at