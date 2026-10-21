SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 1,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5 122,951 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 43 545,08 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 20.10.2026 auf 8,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 335,45 Prozent vermehrt.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 169,20 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at