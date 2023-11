SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 769,231 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 4,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 830,77 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 283,08 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 90,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at