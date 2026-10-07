SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien gewesen.

Am 07.10.2025 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 14,08 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,102 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie auf 7,72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 45,17 Prozent gesunken.

Der Newron PharmaceuticalsAz-Wert an der Börse wurde auf 165,31 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at