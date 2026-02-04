SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,17 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 315,457 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 356,47 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 03.02.2026 auf 20,15 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +535,65 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 400,03 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at