Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Profitable Newron PharmaceuticalsAz-Investition?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 29.04.2023 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,44 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 225,225 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 396,40 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 28.04.2026 auf 15,08 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 239,64 Prozent vermehrt.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 318,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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