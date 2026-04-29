SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.04.2023 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,44 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 225,225 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 396,40 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 28.04.2026 auf 15,08 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 239,64 Prozent vermehrt.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 318,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at