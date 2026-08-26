SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Zum Handelsende standen Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an diesem Tag bei 2,07 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 48,309 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 602,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,48 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +502,90 Prozent.

Am Markt war Newron PharmaceuticalsAz jüngst 253,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at