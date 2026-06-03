SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie statt. Der Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers betrug an diesem Tag 2,55 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,216 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 487,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 387,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 272,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at