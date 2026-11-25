Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 25.11.2016 wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an diesem Tag 18,50 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,054 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wären am 24.11.2026 432,43 CHF wert, da der Schlussstand 8,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56,76 Prozent.

Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 180,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at