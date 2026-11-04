Newron Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

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Performance im Blick 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag 14,30 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 69,930 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 626,57 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 03.11.2026 auf 8,96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent verringert.

Insgesamt war Newron PharmaceuticalsAz zuletzt 187,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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