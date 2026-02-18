SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.02.2016 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,310 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 90,52 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 9,48 Prozent.

Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich jüngst auf 394,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at