Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Profitable Newron PharmaceuticalsAz-Anlage?
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet
Am 18.02.2016 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,310 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 90,52 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 9,48 Prozent.
Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich jüngst auf 394,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
17:58
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
16.02.26
|EQS-Adhoc: Newron sichert sich bis zu EUR 38 Mio. zur Fortführung des Phase-III-Entwicklungsprogramms von Evenamide (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-News: Newron Secures Up to EUR 38 Million to Advance Phase III Evenamide Program (EQS Group)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.