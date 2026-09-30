Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Hochrechnung
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30.09.2026 10:03:37
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet
Am 30.09.2016 wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444,444 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie auf 8,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 617,78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,82 Prozent.
Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 161,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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