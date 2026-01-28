SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Novavest Real Estate-Anteile letztlich bei 39,32 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254,322 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 40,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 249,18 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,49 Prozent.

Novavest Real Estate wurde am Markt mit 409,72 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at