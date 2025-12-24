SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie gebracht.

Am 23.12.2024 wurde die Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,21 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,229 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 163,32 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,33 Prozent.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 404,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

