Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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Investmentbeispiel 15.04.2026 10:04:18

SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Novavest Real Estate-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novavest Real Estate-Anteile betrug an diesem Tag 35,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,893 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 43,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 213,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,34 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 442,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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