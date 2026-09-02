Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Langfristige Performance
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,26 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,614 Novavest Real Estate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (39,30 CHF), wäre die Investition nun 102,72 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,72 Prozent.
Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 403,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
Analysen zu Novavest Real Estate AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novavest Real Estate AG
|39,20
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.