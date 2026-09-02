SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,26 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,614 Novavest Real Estate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (39,30 CHF), wäre die Investition nun 102,72 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,72 Prozent.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 403,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at