SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Novavest Real Estate-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,606 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 1 130,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,08 Prozent gesteigert.

Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 432,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at