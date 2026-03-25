Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lukrative Novavest Real Estate-Investition?
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Novavest Real Estate-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,606 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 1 130,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,08 Prozent gesteigert.
Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 432,17 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
|
25.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.03.26
|SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.03.26
|NOVAVEST Real Estate AG – Verwaltungsrat ernennt Dieter Kräuchi zum neuen CEO (EQS Group)
|
04.03.26
|SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Novavest Real Estate AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novavest Real Estate AG
|42,30
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.