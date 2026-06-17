SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Novavest Real Estate-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,92 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,635 Novavest Real Estate-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 162,57 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 16.06.2026 auf 40,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,26 Prozent gesteigert.

Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 412,49 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at