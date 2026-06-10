SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,695 Novavest Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,81 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Anteils am 09.06.2026 auf 40,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Novavest Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 413,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at