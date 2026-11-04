Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Novavest Real Estate-Investmentbeispiel
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 04.11.2023 wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 33,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,950 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 37,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,50 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 378,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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