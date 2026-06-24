SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.06.2021 wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Novavest Real Estate-Aktie bei 43,00 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232,541 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 40,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 348,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,52 Prozent.

Insgesamt war Novavest Real Estate zuletzt 405,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at