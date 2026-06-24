Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lohnendes Novavest Real Estate-Investment?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.06.2021 wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Novavest Real Estate-Aktie bei 43,00 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232,541 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 40,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 348,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,52 Prozent.
Insgesamt war Novavest Real Estate zuletzt 405,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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