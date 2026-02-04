SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Novavest Real Estate-Papier bei 41,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,384 Novavest Real Estate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 96,54 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,46 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 410,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at