SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 240,571 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 454,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,46 Prozent.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 405,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at