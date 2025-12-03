SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel wäre eine Investition in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren heute wert

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Novavest Real Estate-Anteile bei 39,22 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,495 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 39,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 009,59 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,96 Prozent angezogen.

Novavest Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 402,51 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at