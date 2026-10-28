Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Novavest Real Estate-Investition
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: Wäre ein Investment in Novavest Real Estate vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Novavest Real Estate-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag 37,88 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 264,024 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 37,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 900,89 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 0,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 381,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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