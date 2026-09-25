SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OC Oerlikon-Aktie gebracht.

Am 25.09.2025 wurden OC Oerlikon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die OC Oerlikon-Aktie an diesem Tag 2,78 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 35,945 OC Oerlikon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 211,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,87 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111,00 Prozent vermehrt.

Am Markt war OC Oerlikon jüngst 1,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at