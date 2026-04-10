SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das OC Oerlikon-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das OC Oerlikon-Papier an diesem Tag 3,21 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,192 Anteilen. Die gehaltenen OC Oerlikon-Aktien wären am 09.04.2026 107,45 CHF wert, da der Schlussstand 3,45 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,45 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at