SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 3,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,316 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 4,03 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5,92 Prozent vermehrt.

OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at