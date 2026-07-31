OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Frühe Anlage
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden OC Oerlikon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,99 CHF. Bei einem OC Oerlikon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 250,752 OC Oerlikon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers auf 4,72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 183,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,36 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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