OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investmentbeispiel
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 3 Jahren gekostet
Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 5,12 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 195,503 OC Oerlikon-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 658,85 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 16.04.2026 auf 3,37 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,12 Prozent vermindert.
OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
17.04.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
10.04.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Zürich in Grün: SPI fester (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,67
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.