SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die OC Oerlikon-Aktie bei 5,12 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 195,503 OC Oerlikon-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 658,85 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 16.04.2026 auf 3,37 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 34,12 Prozent vermindert.

OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at