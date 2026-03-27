SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,87 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 91,996 OC Oerlikon-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 280,96 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 26.03.2026 auf 3,05 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 71,90 Prozent.

OC Oerlikon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 997,12 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at