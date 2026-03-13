OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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OC Oerlikon-Investment im Blick 13.03.2026 10:03:45

SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,01 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 492,522 OC Oerlikon-Anteilen. Die gehaltenen OC Oerlikon-Papiere wären am 12.03.2026 9 935,19 CHF wert, da der Schlussstand 3,99 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 935,19 CHF, was einer negativen Performance von 0,65 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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