OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investment im Blick
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,01 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 492,522 OC Oerlikon-Anteilen. Die gehaltenen OC Oerlikon-Papiere wären am 12.03.2026 9 935,19 CHF wert, da der Schlussstand 3,99 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 935,19 CHF, was einer negativen Performance von 0,65 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
10:03
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)