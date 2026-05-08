SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen OC Oerlikon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 08.05.2025 wurde die OC Oerlikon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,83 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investierten, hätten nun 261,097 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 950,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,64 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,96 Prozent.

Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at