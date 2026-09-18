OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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Profitable OC Oerlikon-Anlage? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen OC Oerlikon-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,40 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investierten, hätten nun 1 063,830 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen OC Oerlikon-Papiere wären am 17.09.2026 5 765,96 CHF wert, da der Schlussstand 5,42 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 42,34 Prozent vermindert.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,76 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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