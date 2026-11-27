Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.11.2023 wurden OC Oerlikon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug an diesem Tag 3,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,778 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,14 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 26.11.2026 auf 4,87 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 35,14 Prozent.

OC Oerlikon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at