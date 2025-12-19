SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,41 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 29,360 OC Oerlikon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,89 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 18.12.2025 auf 3,27 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 4,11 Prozent.

Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at