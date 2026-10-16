OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,83 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,173 OC Oerlikon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 5,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,21 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,79 Prozent verringert.

OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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