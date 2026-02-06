OC Oerlikon Corporation Aktie

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Frühe Investition 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OC Oerlikon-Aktie letztlich bei 9,38 CHF. Bei einem OC Oerlikon-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,661 OC Oerlikon-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,94 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 05.02.2026 auf 3,84 CHF belief. Damit wäre die Investition um 59,06 Prozent gesunken.

OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

